НБА. Кливленд переиграл Голден Стэйт добыв пятую победу к ряду
26/12/2016 10:41
Леброн забрасывает мяч в кольцо
Кливленд Кавальерс выгрыз победу у Голден Стэйт Уорриорз в матче регулярного чемпионата НБА.
Сражение между командами прошло на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счетом 109 на 108 в пользу Кавальерс.
Голден Стэйт по ходу четвертого периода вели с разницей в 14 очков, однако не сумели удержать это преимущество. Победу хозяевам паркета принес бросок Кайри Ирвинга за 3,4 секунды до сирены.
Самым результативным игроков в составе действующих чемпионов НБА стал Леброн Джеймс в его активе 31 очко и 13 подборов. Разыгрывающий Кайри Ирвинг по итогу встречи набрал 25 очков и совершил 10 передач. Еще 20 очков на счету центрового Кевина Лава. За Воинов 36 очков и 15 подборов совершил Кевин Дюрант, 24 очка у Клэя Томпсона.
Это уже пятая победа подряд Кавальерс 10-я в последних 11 играх. Победная серия Уорриорз прервалась на 7-матчевой отметке.
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Теги: баскетбол
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