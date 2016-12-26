НБА. Кливленд переиграл Голден Стэйт добыв пятую победу к ряду

Кливленд Кавальерс выгрыз победу у Голден Стэйт Уорриорз в матче регулярного чемпионата НБА.

Сражение между командами прошло на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счетом 109 на 108 в пользу Кавальерс.

Голден Стэйт по ходу четвертого периода вели с разницей в 14 очков, однако не сумели удержать это преимущество. Победу хозяевам паркета принес бросок Кайри Ирвинга за 3,4 секунды до сирены.

Самым результативным игроков в составе действующих чемпионов НБА стал Леброн Джеймс в его активе 31 очко и 13 подборов. Разыгрывающий Кайри Ирвинг по итогу встречи набрал 25 очков и совершил 10 передач. Еще 20 очков на счету центрового Кевина Лава. За Воинов 36 очков и 15 подборов совершил Кевин Дюрант, 24 очка у Клэя Томпсона.

Это уже пятая победа подряд Кавальерс 10-я в последних 11 играх. Победная серия Уорриорз прервалась на 7-матчевой отметке.