Морено может вернутся в Шахтер

29-летний игрок сборной Боливии Марсело Морено может вновь оказаться в донецком клубе.

По сообщениям СМИ нападающий китайского клуба Чанчунь Ятай вскоре присоеденится к «горнякам».

Марсело Морено состоял в Шахтере с 2008 года по 2011 год. За этот период он отправлялся дважды в аренду - в Вердер и Уиган, после чего уже на постоянный контракт был подписан Гремио.

«Мой представитель сообщил, что Шахтер вновь заинтересован в моих услугах. Я очень этому счастлив», - передает слова Морено Goal.

За донецкую команду Марсело провел 46 матчей и забил 11 голов в чемпионате Украины.