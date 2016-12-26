Морено может вернутся в Шахтер

29-летний игрок сборной Боливии Марсело Морено может вновь оказаться в донецком клубе.
По сообщениям СМИ нападающий китайского клуба Чанчунь Ятай вскоре присоеденится к «горнякам».
Марсело Морено состоял в Шахтере с 2008 года по 2011 год. За этот период он отправлялся дважды в аренду - в Вердер и Уиган, после чего уже на постоянный контракт был подписан Гремио.
«Мой представитель сообщил, что Шахтер вновь заинтересован в моих услугах. Я очень этому счастлив», - передает слова Морено Goal.
За донецкую команду Марсело провел 46 матчей и забил 11 голов в чемпионате Украины.
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