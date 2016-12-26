В России объявили о завершении строительства «Зенит-арены»

В Санкт-Петербурге завершилось строительство стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове

Об этом сообщила представитель компании-подрядчика «Метрострой» Екатерина Гигиняк, сообщает «Сегодня».

По словам Гигиняк, документы о сдаче стадиона в эксплуатацию должны быть подписаны 26 декабря.

Строительство «Зенит-арены» началось в 2007 году, позже проект строительства стадиона трижды корректировали. Изначально на стадион планировалось потратить 6,9 млрд. рублей, однако к лету 2016 года планируемые затраты на его строительство выросли до 39 млрд. рублей.

Для завершения работ по возведению стадиона власти Петербурга в августе согласились перераспределить деньги со строительства социальных объектов.

«Зенит-арена» должна быть сдана в эксплуатацию до конца 2016 года, чтобы иметь возможность принять матчи Кубка конфедераций в 2017-м и чемпионата мира в 2018 году.

В октябре комиссия ФИФА провела осмотр стадиона, после которого пришла к выводу, что он не пригоден для проведения соревнований.

Фото: piterarena.com