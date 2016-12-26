МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

В России объявили о завершении строительства «Зенит-арены»

0

Строительство «Зенит-арены» началось в 2007 году

Строительство «Зенит-арены» началось в 2007 году

В Санкт-Петербурге завершилось строительство стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове

Об этом сообщила представитель компании-подрядчика «Метрострой» Екатерина Гигиняк, сообщает «Сегодня».

По словам Гигиняк, документы о сдаче стадиона в эксплуатацию должны быть подписаны 26 декабря.

Строительство «Зенит-арены» началось в 2007 году, позже проект строительства стадиона трижды корректировали. Изначально на стадион планировалось потратить 6,9 млрд. рублей, однако к лету 2016 года планируемые затраты на его строительство выросли до 39 млрд. рублей.

Для завершения работ по возведению стадиона власти Петербурга в августе согласились перераспределить деньги со строительства социальных объектов.

«Зенит-арена» должна быть сдана в эксплуатацию до конца 2016 года, чтобы иметь возможность принять матчи Кубка конфедераций в 2017-м и чемпионата мира в 2018 году.

В октябре комиссия ФИФА провела осмотр стадиона, после которого пришла к выводу, что он не пригоден для проведения соревнований.

Фото: piterarena.com

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Россия, Зенит Арена, стадион

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В России затопило арену ЧМ-2018

В России затопило арену ЧМ-2018

"> Скандальную «Зенит-Арену» отделали токсичными материалами

Скандальную «Зенит-Арену» отделали токсичными материалами

"> На стройке «Зенит-Арены» находят трупы

На стройке «Зенит-Арены» находят трупы

"> Новая арена «Зенита» ушла под воду

Новая арена «Зенита» ушла под воду

Загрузка...

Последние новости

20:29

За два года украинцами стали более 6 тысяч россиян

20:09

Обама не сомневается, что выиграл бы выборы в 2016-м

19:57

Украинские черноземы оскудели

19:40

В Турции построят 175 новых тюрем

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Сочувствие, георгиевские ленточки и Задорнов. Харьковчане о падении российского самолета над Черным морем

Сочувствие, георгиевские ленточки и Задорнов. Харьковчане о падении российского самолета над Черным морем »

Запорожье

Запорожанка "разблокировала" карту за 8 тыс. грн

Запорожанка "разблокировала" карту за 8 тыс. грн »

Одесса

В Одессе иностранец сядет на 7 лет за контрабанду кокаина (ВИДЕО)

В Одессе иностранец сядет на 7 лет за контрабанду кокаина (ВИДЕО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.