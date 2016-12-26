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Спорт

Челси расправляется с Борнмутом

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Педро делает дубль в игре с Борнмутом

Педро делает дубль в игре с Борнмутом

Хозяева без особых проблем переиграли своих гостей из Борнмута.

Приблизительно 15 минут игры прошли без моментов с обеих сторон. Челси прессинговал, а гости пытались выходить в атаку. На 15-й же минуте состоялся и первый удар в игре Азар пробил точно, но не сильно голкипер справился с ударом. Потенциально очень опасный момент возник на 21 минуте матча, но Педро Родригес пробил мимо дальней штанги владений голкипера Борнмута. 

Уже на 23 минуте встречи Челси заработал угловой и разыграв его спустя минуту поразили ворота гостей. Фабрегас отдает пас на своего соотечественника Педро, тот элегантно переправляет мяч в сетку ворот Артура Боруца 1-0. После 4 минут игры опасность возникла у ворот Синих, но Куртуа без особого труда справился с ударом Джека Уилшера. 36 минута и Азар зарабатывает опасный штрафной, берется за его исполнение Сеск Фабрегас он пробил чуть выше цели. Первый тайм завершился в пользу лондонцев. А Тибо Куртуа в составе Челси, даже не успел вспотеть за всю первую половину игры.

В начале второго тайма на 49 минуте Эден Азар зарабатывает пенальти на нем нарушил правила Кевин Френсис. 10-ка Челси без проблем переиграла вратаря, послав мяч точно в угол. Счет становится 2-0 и Пенсионеры укрепляют свое преимущество. 58 и 59 минуты были опасными для голкипера Борнмута Артура Боруца, но не голевыми. После же Челси спокойно доигрывал матч до финального свистка, а уставшие Вишни (прозвище Борнмута) не смогли ничего противопоставить своему сопернику. В компенсирование арбитром время на 93 минуте, дубль оформил Педро Родригес, после его выстрела мяч угодил в ногу защитнику и рикошетом оказался в воротах. 

Челси довел счет до разгромного, клуб из Северного Лондона продолжает свою победную серию и уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ после 18 сыгранных туров. Гости, которые похоже и не рассчитывали на что-то серьезное в этом матче уезжают ни с чем.

Челси – Борнмут 3:0
Голы: Педро, 24, 90+3, Азар, 49 (с пенальти)

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл – Мозес (Айна, 90), Фабрегас, Матич, Алонсо – Виллиан (Чалоба, 84), Педро, Азар (Батшуайи, 90+4)

Борнмут: Боруц — Фрэнсис, Стив Кук, Брэд Смит (Айб, 77), Дениэлс — Артер, Гослинг — Адам Смит, Уилшир, Серман (Станислас, 66) – Кинг (Афобе, 66)

Предупреждения : Педро – Уилшир

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Теги: АПЛ, Борнмут, Челси, футбол

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