Игрок «Ворсклы» продолжит карьеру в Катаре
27/12/2016 07:17
Турсунов нашел себе новую команду в Катаре
Полузащитник полтавской «Ворсклы» Санжар Турсунов нашел себе новую команду в Катаре, где и планирует продолжить карьеру
Турсунов достиг договоренности с катарским клубом «Аль-Харитият», сообщает «Сегодня».
После прохождения медицинского осмотра футболист из Узбекистана подпишет контракт и будет выступать за клуб из Дохи.
Чемпионат Катара 2016/2017 пока продолжается – после 13 туров «Аль-Харитият» занимает десятую строчку турнирной таблицы элитного дивизиона. Два последних матча этот клуб выиграл, а свой следующий поединок, возможно, уже с Турсуновым в составе, сыграет 4 января.
Фото: ФК «Ворскла»
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Теги: Санжар Турсунов, Ворскла, Катар, футбол
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