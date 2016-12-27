Стали известны причины, из-за которых мог рухнуть самолет с «Шапекоэнсе»
27/12/2016 08:19
В баках самолета было самое минимальное количество топлива для совершения полета
Правительственная комиссия, которая занимается расследованием крушения самолета с командой «Шапекоэнсе» на борту, установила ряд нарушений в эксплуатации воздушного судна
Ранее виновным в падении самолета был признан пилот, но комиссия считает, что авиакомпания «Ламиа» несет не меньшую вину, сообщает «Сегодня».
В баках самолета было самое минимальное количество топлива для совершения полета, и пилоты об этом знали. Расшифровка их разговоров показала, что они собирались совершить вынужденную посадку раньше в Боготе или Летисии, но затем передумали.
Комиссия определила, что максимальный вес, который способен нести самолет, был превышен почти на 350 кг, а высота полета по плану оказалась на тысячу футов больше той, на которую рассчитан самолет.
Напомним, что авиакатастрофа случилась 28 ноября недалеко от Медельина. В результате трагедии погиб 71 человек, включая 19 футболистов «Шапекоэнсе».
Фото: «Вести».
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Теги: Шапекоэнсе, самолет, футбол
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