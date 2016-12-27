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Стали известны причины, из-за которых мог рухнуть самолет с «Шапекоэнсе»

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В баках самолета было самое минимальное количество топлива для совершения полета

В баках самолета было самое минимальное количество топлива для совершения полета

Правительственная комиссия, которая занимается расследованием крушения самолета с командой «Шапекоэнсе» на борту, установила ряд нарушений в эксплуатации воздушного судна

Ранее виновным в падении самолета был признан пилот, но комиссия считает, что авиакомпания «Ламиа» несет не меньшую вину, сообщает «Сегодня».

В баках самолета было самое минимальное количество топлива для совершения полета, и пилоты об этом знали. Расшифровка их разговоров показала, что они собирались совершить вынужденную посадку раньше в Боготе или Летисии, но затем передумали.

Комиссия определила, что максимальный вес, который способен нести самолет, был превышен почти на 350 кг, а высота полета по плану оказалась на тысячу футов больше той, на которую рассчитан самолет.

Напомним, что авиакатастрофа случилась 28 ноября недалеко от Медельина. В результате трагедии погиб 71 человек, включая 19 футболистов «Шапекоэнсе».

Фото: «Вести».

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Теги: Шапекоэнсе, самолет, футбол

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