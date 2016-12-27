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Спорт

Голкипер «Баварии» признан лучшим вратарем года

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В четвертый раз кряду лучшим был признан Нойер

В четвертый раз кряду лучшим был признан Нойер

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших вратарей мира по итогам 2016 года

В четвертый раз кряду лучшим был признан голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, сообщает «Сегодня».

На второй строчке расположился Джанлуиджи Буффон из «Ювентуса», а третьим стал Руй Патрисиу, выступающий за «Спортинг».

1. Мануэль Нойер ("Бавария», Германия) – 156 баллов
2. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус», Италия) – 91
3. Руй Патрисиу ("Спортинг», Португалия) – 50
4. Клаудио Браво ("Барселона"/"Манчестер Сити», Чили) – 45
5. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед», Испания) – 37
6. Ян Облак ("Атлетико», Словения) – 31
7. Уго Льорис ("Тоттенхэм», Франция) – 29
8. Кейлор Навас ("Реал», Коста-Рика) – 18
9. Тибо Куртуа ("Челси», Бельгия) – 13
10. Денис Оньянго ("Мамелоди Сандаунз», Уганда) – 5
11. Петр Чех ("Арсенал», Чехия) – 4
12. Самир Ханданович ("Интер», Словения) – 2
13. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона», Германия) – 1

Фото: «Спорт-Экспресс»

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Теги: Нойер, Бавария, футбол, IFFHS

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