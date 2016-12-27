Голкипер «Баварии» признан лучшим вратарем года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших вратарей мира по итогам 2016 года

В четвертый раз кряду лучшим был признан голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, сообщает «Сегодня».

На второй строчке расположился Джанлуиджи Буффон из «Ювентуса», а третьим стал Руй Патрисиу, выступающий за «Спортинг».

1. Мануэль Нойер ("Бавария», Германия) – 156 баллов

2. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус», Италия) – 91

3. Руй Патрисиу ("Спортинг», Португалия) – 50

4. Клаудио Браво ("Барселона"/"Манчестер Сити», Чили) – 45

5. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед», Испания) – 37

6. Ян Облак ("Атлетико», Словения) – 31

7. Уго Льорис ("Тоттенхэм», Франция) – 29

8. Кейлор Навас ("Реал», Коста-Рика) – 18

9. Тибо Куртуа ("Челси», Бельгия) – 13

10. Денис Оньянго ("Мамелоди Сандаунз», Уганда) – 5

11. Петр Чех ("Арсенал», Чехия) – 4

12. Самир Ханданович ("Интер», Словения) – 2

13. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона», Германия) – 1

Фото: «Спорт-Экспресс»

