Футболист «Ливерпуля» попался пьяным за рулем

Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Роберто Фирмино задержан и обвинен в вождении в нетрезвом состоянии

Автомобиль, за рулем которого находился 25-летний бразильский футболист, был остановлен в центре Ливерпуля в ночь на 24 декабря, сообщает «Сегодня».

После этого Фирмино был задержан. Бразилец должен явиться в суд 31 января.

В этот день запланирован матч «Ливерпуля» против «Челси» в чемпионате Англии.

Игроку грозит штраф и лишение водительских прав.

Фото: «Сегодня».