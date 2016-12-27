Футболист «Ливерпуля» попался пьяным за рулем
27/12/2016 19:38
Игроку грозит штраф и лишение водительских прав
Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Роберто Фирмино задержан и обвинен в вождении в нетрезвом состоянии
Автомобиль, за рулем которого находился 25-летний бразильский футболист, был остановлен в центре Ливерпуля в ночь на 24 декабря, сообщает «Сегодня».
После этого Фирмино был задержан. Бразилец должен явиться в суд 31 января.
В этот день запланирован матч «Ливерпуля» против «Челси» в чемпионате Англии.
Игроку грозит штраф и лишение водительских прав.
Фото: «Сегодня».
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