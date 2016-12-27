Наставник Португалии признан лучшим тренером сборных
27/12/2016 15:06
Сантуш привел сборную Португалии к первой в истории победе на Евро
Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш признан лучшим тренером национальных сборных по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS)
Сантуш на прошедшем летом 2016 года во Франции чемпионате Европы по футболу привел сборную Португалии к первой в истории победе на турнире, сообщает «Сегодня».
Сантуш по итогам 2016 года занял первое место в рейтинге, набрав 199 баллов. Второе место с 71 баллом занял бывший тренер сборной Исландии Ларс Лагербек, на третьей строчке расположился наставник немецкой сборной Йоахим Лев, набравший 62 очка.
Фото: AFP.
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Теги: Португалия, футбол, тренер, IFFHS
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