Украинец стал автором лучшего нокаута 2016 года (ВИДЕО)
27/12/2016 13:11
В том бою украинец добыл историческое чемпионство
Украинский боксер Василий Ломаченко стал автором лучшего нокаута уходящего года по версии ESPN
Американцы решили отдать награду украинцу за его финальную серию против Романа Мартинеса, сообщает «РБК-Украина».
Напомним, в том бою украинец добыл историческое чемпионство, стал первым боксером-чемпионом в двух весовых категориях за минимальное количество боев.
Ранее Ломаченко был признан лучшрим боксером мира.
Видео: Lomachenko Fights.
Фото: «РБК-Украина».
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