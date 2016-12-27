Украинскому рынку серверов прогнозируют рост
27/12/2016 12:14
На украинском рынке систем хранения данных по итогам текущего года ожидается рост менее 5%
Украинский рынок серверов x86 вырастет на 40% по итогам 2016 года и достигнет 7 тыс. устройств
По данным IDC, предыдущие три года рынок сокращался – на 16% в 2013 году, 50% в 2014 году и 22% в 2015 году), сообщает «РБК-Украина».
В 2017 году IDC ожидает более умеренного восстановительного роста, а в 2018 году – он ускорится.
На украинском рынке систем хранения данных по итогам текущего года ожидается рост менее 5%, объем рынка будет измеряться в пределах 17-18 млн. долларов. В следующем году отложенный спрос может привести к росту рынка более 15%.
Напомним, выручка мирового рынка серверов в III квартале упала на 7%.
Фото: «РБК-Украина».
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