Украинскому рынку серверов прогнозируют рост

Украинский рынок серверов x86 вырастет на 40% по итогам 2016 года и достигнет 7 тыс. устройств

По данным IDC, предыдущие три года рынок сокращался – на 16% в 2013 году, 50% в 2014 году и 22% в 2015 году), сообщает «РБК-Украина».

В 2017 году IDC ожидает более умеренного восстановительного роста, а в 2018 году – он ускорится.

На украинском рынке систем хранения данных по итогам текущего года ожидается рост менее 5%, объем рынка будет измеряться в пределах 17-18 млн. долларов. В следующем году отложенный спрос может привести к росту рынка более 15%.

Напомним, выручка мирового рынка серверов в III квартале упала на 7%.

Фото: «РБК-Украина».