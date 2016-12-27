Турецкий арбитр назначил пенальти за игру рукой вратаря (ВИДЕО)

В матче чемпионата Турции между командами «Ризеспор» и «Османлыспор» авторитетный арбитр Джюнейт Чакыр принял странное решение

Он назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой их голкипера Жидрунаса Карчемарскаса, сообщает «Сегодня».

При этом голкипер не выходил за пределы своей штрафной.

Эпизод произошел на 67-й минуте встречи. Подошедший к мячу Якоб Янтшер пенальти не реализовал.

На 91-й минуте Чакыр поставил еще один пенальти, но в пользу «Османлыспора». Его забил Муса Чагиран.

«Османлыспор» выиграл матч со счетом 1:0.

Видео: VietNamVN Net.

Фото: volgograd-fc.ru