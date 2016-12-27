Экс-тренер сборной Украины стал скаутом клуба НХЛ

Бывший главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Годынюк будет работать в системе клуба «Лас-Вегас Голден Найтс»

Годынюк, он получил должность ПРО скаута в системе нового клуба НХЛ, сообщает «Сегодня».

Ранее 46-летний специалист работал главным тренером национальной сборной Украины и киевского «Сокола», юниорской и молодежной сборных Украины, а также возглавлял клуб МХЛ «Молодая Гвардия» (Донецк) и «Сокол» Красноярск (Россия, ВХЛ).

Напомним, за время своей игровой карьеры Годынюк успел провести в НХЛ семь сезонов, выступая за «Торонто», «Калгари», «Флориду» и «Хартфорд».

«Лас-Вегас Голден Найтс» – новая франшиза НХЛ, команда которой начнет свое выступление в сильнейшей хоккейной лиге планеты с сезона 2017/2018.

Отметим, что на данный момент в клубе занимаются поиском главного тренера, а генеральным менеджером назначен бывший генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Джордж Макфи.

Фото: ХК «Донбасс».