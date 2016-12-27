Защитник «Шахтера» завершил карьеру футболиста

Защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук завершил карьеру профессионального футболиста, сообщает сайт донецкой команды

«Вячеслав всегда надежно действовал на левом фланге и был достойным примером для молодых партнеров. Его признавали лучшим в еврокубковых поединках самого высокого уровня: защитник входил в символические сборные УЕФА. «Шахтер» благодарит Вячеслава за проведенные в команде годы, за профессионализм, упорство и самоотдачу. Желаем успехов», - говорится в сообщении «горняков», сообщает «РБК-Украина».

Шевчук начал свои выступления в «Шахтере» в 2000 году, где вместе с командой впервые пробился в групповой этап Лиги Чемпионов.

В 2005 году Вячеслав вернулся в «Шахтер».

Всего за дончан Шевчук сыграл 239 матчей, забил 4 мяча и выиграл 20 трофеев.

В сборной Украины Вячеслав Шевчук дебютировал в 2003 году. Всего за национальную сборную Шевчук сыграл 54 матча.

Напомним, ранее о завершении своей карьеры сообщил и другой известный украинский игрок, Александр Шовковский.

Фото: «РБК-Украина».