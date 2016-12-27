Защитник Зари в январе может быть продан в Шахтер

Центральный защитник Рафаэль Форстер в январе может перейти в донецкий Шахтер.
По сообщениям издания Sport Arena, Горняки рассматривают возможность приобретения 26-летнего защитника.
По информации источника, Форстер понадобился дончанам из-за возможного отъезда Ярослава Ракицкого, которого Шахтер готов отпустить в турецкий Бешикташ за 6 миллионов евро.
Бразилец перебрался в Зарю в январе текущего календарного года из команды бразильской Серии А - Гояса. Игрок подписал контракт сроком на два года.
В текущем сезоне на его счету 19 матчей во всех турнирах в составе луганской команды и 5 забитых мячей.
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