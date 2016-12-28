«Донбасс» устроил рекордный разгром «Дженералз»

В последнем матче 2016 года хоккейный клуб «Донбасс» разгромил на выезде киевский «Дженералз» – 14:0

На выяснение «кто сильнее» и собственно решения исхода встречи гостям понадобилось чуть меньше четверти часа, сообщает «Сегодня».

В период с 5-й по 15-ю минуту Захаров, Благой, Шафаренко, Чердак и Лялька поочередно вписали свои фамилии в протокол. Причем, каждый раз дончане забивали легко, эффектно и с минимальным сопротивлением со стороны хозяев.

Шанс привести себя в чувства у «Дженералз» появился за три минуты до первого перерыва, когда удаление до конца матча схлопотал Виктор Захаров. Однако пока 5-минутный штраф отбывал Владимир Чердак киевляне не сподвиглись даже на один по-настоящему острый момент у ворот Богдана Дьяченко.

Команда Степанищева для обострения игры у ворот оппонента численного большинства не понадобилось. «Донбасс» ни на минуту не сбавлял обороты до конца матча, забросив еще девять раз. По хет-трику оформили Безуглый и Лялька, дубль записал на свой счет Благой, а также по разу забили Алексюк, Ворона и Толстушко.

На новогодние праздники дончане уходят не только в ранге безоговорочного лидера чемпионата, но и с 13-матчевой победной серией.

Обыграв «Дженералз» со счетом 14:0, подопечные Анатолия Степанищева установили новый рекорд результативности УХЛ. Победа дончан над киевлянами стала самой крупной в текущем чемпионате.

Ранее планку на отметке 13:0 установил «Кременчук», который 4 декабря обыграл «Белый Барс».

Список самых крупных побед УХЛ сезона-2016/17:

27.12.2016 «Дженералз» – «Донбасс» – 0:14

04.12.2016 «Кременчук» – «Белый Барс» – 13:0

22.12.2016 «Дженералз» – «Кременчук» – 0:12

21.12.2016 «Витязь» – «Донбасс» – 1:13

25.09.2016 «Витязь» – «Кременчук» – 2:13

07.12.2016 «Кременчук» – «Дженералз» – 10:0

09.11.2016 «Донбасс» – «Витязь» – 10:0

«Дженералз» Киев – «Донбасс» Донецк – 0:14 (0:5, 0:4, 0:5)

Шайбы: 0:1 Захаров (Чердак, Толстушко), 04:29, 0:2 Р.Благой (Шафаренко), 06:25, 0:3 Шафаренко (Никифоров, Яковлевс), 13:27, 0:4 Чердак (Захаров, Бондарев), 14:03, 0:5 Лялька (Шаманский), 14:58, 0:6 Безуглый (Шаманский), 22:10, 0:7 Вл.Алексюк (Лялька), 25:14, 0:8 Безуглый (Петрухно, Шаманский), 38:10, 0:9 Ворона (Мазур, Чердак), 39:41, 0:10 Лялька, 44:03, 0:11 Безуглый (Шаманский, Вл.Алексюк), 49:34, 0:12 Лялька (Бондарев, Чердак), 50;52, 0:13 Р.Благгой (Шафаренко, Никифоров), 51:08, 0:14 Толстушко (Чердак, Лялька), 58:01.

Фото: ХК «Донбасс».