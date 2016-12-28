«Малага» уволила экс-тренера «Днепра»

Главный тренер футбольного клуба «Малага» Хуанде Рамос покинул свой пост
Ранее президент и владелец «Малаги» Абдулла Аль Тани в Twitter анонсировал отставку 62-летнего специалиста. Но официальное подтверждение информация получила 27 декабря, сообщает «Сегодня».
«Я до сих пор считаю, что эта команда имеет большой потенциал, чтобы продолжать расти и достичь первоначальной цели. По этой причине я принял решение уйти сейчас, когда «Малага» комфортно располагается в турнирной таблице на 11-м месте с 21 очком и еще остается несколько туров до завершения первого круга чемпионата», – сказал Рамос.
Рамос, до этого работавший в украинском «Днепре», возглавил «Малагу» в мае этого года, сменив Хави Грасию.
После 16 туров «Малага» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 21 балл. На прошлой неделе команда выбыла из Кубка Испании, в 1/16 финала по сумме двух игр уступив «Кордове» - представителю второго дивизиона чемпионата страны.
В составе «Малаги» выступает вратарь сборной Украины Денис Бойко. Он играл под руководством Рамоса еще в днепровском «Днепре».
Фото: «Днепр. Комментарии»
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Теги: Хуанде Рамос, Малага, футбол
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