«Малага» уволила экс-тренера «Днепра»

Главный тренер футбольного клуба «Малага» Хуанде Рамос покинул свой пост

Ранее президент и владелец «Малаги» Абдулла Аль Тани в Twitter анонсировал отставку 62-летнего специалиста. Но официальное подтверждение информация получила 27 декабря, сообщает «Сегодня».

«Я до сих пор считаю, что эта команда имеет большой потенциал, чтобы продолжать расти и достичь первоначальной цели. По этой причине я принял решение уйти сейчас, когда «Малага» комфортно располагается в турнирной таблице на 11-м месте с 21 очком и еще остается несколько туров до завершения первого круга чемпионата», – сказал Рамос.

Рамос, до этого работавший в украинском «Днепре», возглавил «Малагу» в мае этого года, сменив Хави Грасию.

После 16 туров «Малага» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 21 балл. На прошлой неделе команда выбыла из Кубка Испании, в 1/16 финала по сумме двух игр уступив «Кордове» - представителю второго дивизиона чемпионата страны.

В составе «Малаги» выступает вратарь сборной Украины Денис Бойко. Он играл под руководством Рамоса еще в днепровском «Днепре».

Фото: «Днепр. Комментарии»

