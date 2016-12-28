Шведская горнолыжница попала в больницу
28/12/2016 13:34
Пиетиля-Хольмнер попала в больницу после падения
Шведская горнолыжница Мария Пиетиля-Хольмнер попала в больницу после падения на этапе Кубка мира в австрийском Земмеринге
Во второй попытке в соревнованиях в гигантском слаломе Хольмнер не удержала равновесие и упала на высокой скорости, после чего была госпитализирована, сообщает «Сегодня».
Тренерский штаб сборной Швеции ожидает новостей о состоянии Хольмнер, которая упала на голову, а также повредила ногу, в ближайшие часы.
Напомним, что недавно бронзовый призер Олимпиады-2014 шведка Анна Хольмлунд была введена в искусственную кому из-за серьезной черепно-мозговой травмы полученной на тренировке.
Фото: PHL
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
14:01
|
13:58
|
13:56
|
13:44
В январе Штаб Ахметова доставит помощь в 94 села Донецкой области
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0