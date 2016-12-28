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Экс-игрок сборной Германии возглавил «украинский» клуб в Бундеслиге

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«Дармштадт» идет на последнем 18-м месте в чемпионате

«Дармштадт» идет на последнем 18-м месте в чемпионате

Бывший полузащитник сборной Германии по футболу Торстен Фрингс назначен главным тренером клуба Бундеслиги «Дармштадт»

Контракт Фрингса с «Дармштадтом» рассчитан до июня 2018 года, сообщает «Сегодня».

«Дармштадт» с 8 очками в 16 турах идет на последнем 18-м месте в чемпионате. 5 декабря главный тренер клуба Норберт Майер был отправлен в отставку.

«Я очень рад, что руководство «Дармштадта» доверяет мне. Я с нетерпением жду этого вызова в особенном клубе, который наилучшим образом подходит для меня. Я понимаю сложность стоящей передо мной задачи, но я всегда был борцом и командным игроком», – сказал Фрингс.

Фрингс – чемпион и обладатель Кубка Германии-2005 в составе мюнхенской «Баварии», обладатель серебряных медалей чемпионата мира-2002 и бронзы ЧМ-2006, серебряный призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной Германии.

Футболист, завершивший карьеру в 2013 году, ранее входил в тренерский штаб Виктора Скрипника в бременском «Вердере». После отставки Скрипника в сентябре Фрингс также покинул команду.

Напомним, что за «Дармштадт» выступают украинцы Игорь Березовский, Артем Федецкий и Денис Олейник.

Фото: «Комментарии»

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Теги: Дармштадт, Бундеслига, Фрингс

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