Тренер «Суонси» не продержался и трех месяцев

Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли уволен с занимаемого поста

В 11-ти матчах под руководством специалиста «лебеди» одержали лишь две победы, сообщает «Сегодня».

На данный момент команда занимает предпоследнее место в чемпионате Англии.

Брэдли возглавил «Суонси» в начале октября, заменив на посту тренера Франческо Гвидолина.

Фото: swanseacity.net