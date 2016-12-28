Тренер «Суонси» не продержался и трех месяцев
28/12/2016 16:45
Брэдли возглавил «Суонси» в начале октября
Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли уволен с занимаемого поста
В 11-ти матчах под руководством специалиста «лебеди» одержали лишь две победы, сообщает «Сегодня».
На данный момент команда занимает предпоследнее место в чемпионате Англии.
Брэдли возглавил «Суонси» в начале октября, заменив на посту тренера Франческо Гвидолина.
Фото: swanseacity.net
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Теги: Боб Брэдли, Суонси, АПЛ
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