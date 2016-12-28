«Кривбасс» разгромил «Волыньбаскет»

В Луцке прошел предпоследний календарный матч года Суперлиги

Местный коллектив, находящийся в подвале турнирной таблицы, принимал явного фаворита встречи – «Кривбасс», сообщает «Корреспондент.net».

Интриги в этом матче хватило лишь на первую половину, в которой лучане даже вели, а завершили уступая всего лишь 4 очка.

Вторая же половина матча расставила все по своим местам, две четверти выигранные с разницей в 31 очко принесли криворожанам разгромную победу.

После этой встречи подопечные Валерия Плеханова остаются на 5-м месте в турнирной таблице, но при этом имеют на несколько матчей меньше, чем основные конкуренты.

«Волыньбаскет» - «Кривбасс» - 48:83 (13:10, 16:23, 9:31, 10:19)

«Волыньбаскет»: Тимощук (6 + 5 потерь), Шкондя (3), Герасимчук (3), Рудаков (13 + 8 подборов), Дикий (2) – старт; Моторчук (8), Фурс (6 + 6 подборов + 5 потерь), Федчук (5 + 5 потерь + 3 перехвата), Глушко (2), Коцько (0).

«Кривбасс»: Бояркин (11 + 5 подборов + 10 передач + 5 перехватов), Шундель (16 + 4 передачи), Мальчевский (12), Липовцев (12), Тихонов (5 + 6 подборов) – старт; Ворник (10 + 6 подборов), Вильховецкий (10), Попов (5), Никитин (2), Старцев (0), Найко (0), Орленко (0).

Фото: ФБУ.