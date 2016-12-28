НБА. «Оклахома-Сити» оказалась сильнее «Майами»

Уэстбрук совершивший в матче с Майами Трипл-дабл принес победу своей команде.

«Оклахома-Сити Тандер» одержали гостевую победу над «Майами Хит» в игре регулярного чемпионата НБА. Поединок проходил на «Американ Эйрлайнс-Арене» в Майами и завершилась со счетом 106:94 в пользу приезжей стороны.

«Оклахома» выиграла первый период с разницей в 14 очков и именно этот гандикап в итоге позволил «тандерам» одержать победу.

Самым результативным в составе победившей команды стал Рассел Уэстбру, который сделал очередной трипл-дабл в текущем сезоне на его счету в этом матче - 29 очков, 17 подборов и 11 передач. Энес Кантер набрал 19 очков. В составе хозяев лучшим на площадке стоит отметить Джоша Ричардсона в его активе 22 набранных очка.

«Оклахома-Сити Тандер» продлили собственную победную серию до 4 игр.