НБА. «Оклахома-Сити» оказалась сильнее «Майами»
28/12/2016 13:29
Трипл-дабл в исполнении Уэстбрука, фото, Getty Images
Уэстбрук совершивший в матче с Майами Трипл-дабл принес победу своей команде.
«Оклахома-Сити Тандер» одержали гостевую победу над «Майами Хит» в игре регулярного чемпионата НБА. Поединок проходил на «Американ Эйрлайнс-Арене» в Майами и завершилась со счетом 106:94 в пользу приезжей стороны.
«Оклахома» выиграла первый период с разницей в 14 очков и именно этот гандикап в итоге позволил «тандерам» одержать победу.
Самым результативным в составе победившей команды стал Рассел Уэстбру, который сделал очередной трипл-дабл в текущем сезоне на его счету в этом матче - 29 очков, 17 подборов и 11 передач. Энес Кантер набрал 19 очков. В составе хозяев лучшим на площадке стоит отметить Джоша Ричардсона в его активе 22 набранных очка.
«Оклахома-Сити Тандер» продлили собственную победную серию до 4 игр.
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Теги: НБА, баскетбол, Оклахома-Сити, Майами Хит
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