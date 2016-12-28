Один из самых бородатых баскетболистов установил рекорд НБА
28/12/2016 19:01
Харден установил рекорд результативности НБА
Разыгрывающий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден установил рекорд результативности НБА
27-летний американец стал первым игроком в истории лиги, которому удалось за 30 минут на паркете набрать как минимум 30 очков, сделать 10 передач и 5 подборов, сообщает «Сегодня».
В сегодняшнем матче с «Далласом» Харден записал на свой счет 34 очка, 11 передач и 5 подборов.
Джеймс Харден – обладатель одной из самых колоритных бород в НБА.
Фото: Наталья Ильина.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
20:43
В Анталии нынешний турсезон назвали худшим за последние 12 лет
|
20:25
Народные депутаты поддерживают законопроект о защите русского языка
|
20:11
|
20:10
Инженер «Завода им. Малышева», вынесший секретные документы, отделался штрафом
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0