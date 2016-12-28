Один из самых бородатых баскетболистов установил рекорд НБА

Разыгрывающий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден установил рекорд результативности НБА

27-летний американец стал первым игроком в истории лиги, которому удалось за 30 минут на паркете набрать как минимум 30 очков, сделать 10 передач и 5 подборов, сообщает «Сегодня».

В сегодняшнем матче с «Далласом» Харден записал на свой счет 34 очка, 11 передач и 5 подборов.

Джеймс Харден – обладатель одной из самых колоритных бород в НБА.

Фото: Наталья Ильина.