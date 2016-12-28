Команда Поветкина прошла проверку на детекторе лжи

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба «B» российского боксера Александра Поветкина будет вскрыта в январе

Напомним, что 17 декабря был сорван поединок Поветкина за титул «временного» чемпиона WBC против Бермейна Стиверна из-за положительной пробы «Русского Витязя» на запрещенный препарат остарин, сообщает «Сегодня».

Рябинский заявил, что следующая проба, взятая 13 декабря, наличия запрещенных препаратов не выявила.

«Проба «B» будет вскрыта в январе, – сказал Рябинский. – Также идет наше внутреннее расследование, результаты в альтернативных лабораториях пока не приходили. Больше половины команды Александра прошли полиграф, данные обрабатываются».

Фото: vsenabox.ru