Легенду английского футбола госпитализировали после драки в отеле

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн был госпитализирован с черепно-мозговой травмой после того, как принял участие в драке

Скандальный 49-летний Гаскойн, который ранее несколько раз лечился от алкоголизма, стал нарушителем порядка в одном из пятизвездочных отелей Лондона, сообщает «УНИАН».

Он в нетрезвом виде разбрасывался деньгами, оскорблял посетителей гостиницы, а также приставал к женщинам. После этого он дал пощечину одному из мужчин. Тот не сдержался и спустил бывшую звезду футбола с лестницы. В результате, Гаскойн получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

Напомним, Пол Гаскойн был одной из самых ярких звезд футбола в 90-е годы. Славу ему принесли выступления за сборную Англии на чемпионате мира 1990 года и чемпионате Европы 1996 года, где британская команда доходила до полуфинала.

Фото: 101 Great Goals