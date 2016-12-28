Легенду английского футбола госпитализировали после драки в отеле
28/12/2016 19:09
Гаскойн был госпитализирован с черепно-мозговой травмой
Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн был госпитализирован с черепно-мозговой травмой после того, как принял участие в драке
Скандальный 49-летний Гаскойн, который ранее несколько раз лечился от алкоголизма, стал нарушителем порядка в одном из пятизвездочных отелей Лондона, сообщает «УНИАН».
Он в нетрезвом виде разбрасывался деньгами, оскорблял посетителей гостиницы, а также приставал к женщинам. После этого он дал пощечину одному из мужчин. Тот не сдержался и спустил бывшую звезду футбола с лестницы. В результате, Гаскойн получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.
Напомним, Пол Гаскойн был одной из самых ярких звезд футбола в 90-е годы. Славу ему принесли выступления за сборную Англии на чемпионате мира 1990 года и чемпионате Европы 1996 года, где британская команда доходила до полуфинала.
Фото: 101 Great Goals
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Теги: Пол Гаскойн, драка, больница
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