Александр Усик: Хочу провести бой против Гассиева

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик выразился о возможности провести поединок против россиянина Мурата Гассиева.

"Бой с чемпионом WBC британцем Тони Белью невозможен, так как он будет драться с Дэвидом Хэем. Чемпиону WBA Денису Лебедеву нужно защищать пояс против официального претендента, который определится в бою победителя боя между Бейбутом Шуменовым и Юниером Дортикосом. А если промоутеры Гассиева договорятся, то с удовольствием проведу такой бой», – передает слова Усика Allboxing.ru со ссылкой на телеканал «Интер».

Ранее представитель Мурата Гассиева Леон Маргулес сообщил о том, что такой бой может состояться 18 марта в Нью-Йорке. В этот же вечер чемпион мира в среднем весе по трем версия Геннадий Головкин проведет бой с американцем Дэнижлом Джейкобсом.

Напомним, россиянин Гассиев отобрал чемпионский пояс по версии IBF в первом тяжелом весе у соотечественника Дениса Лебедева. Александр Усик в недавнем поединке нокаутировал в 9-м раунде южноафриканца Тхабисо Мчуну.