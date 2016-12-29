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Спорт

Александр Усик: Хочу провести бой против Гассиева

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Александр Усик, фото Xsport.ua

Александр Усик, фото Xsport.ua

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик выразился о возможности провести поединок против россиянина Мурата Гассиева.

"Бой с чемпионом WBC британцем Тони Белью невозможен, так как он будет драться с Дэвидом Хэем. Чемпиону WBA Денису Лебедеву нужно защищать пояс против официального претендента, который определится в бою победителя боя между Бейбутом Шуменовым и Юниером Дортикосом. А если промоутеры Гассиева договорятся, то с удовольствием проведу такой бой», – передает слова Усика Allboxing.ru со ссылкой на телеканал «Интер».

Ранее представитель Мурата Гассиева Леон Маргулес сообщил о том, что такой бой может состояться 18 марта в Нью-Йорке. В этот же вечер чемпион мира в среднем весе по трем версия Геннадий Головкин проведет бой с американцем Дэнижлом Джейкобсом.

Напомним, россиянин Гассиев отобрал чемпионский пояс по версии IBF в первом тяжелом весе у соотечественника Дениса Лебедева. Александр Усик в недавнем поединке нокаутировал в 9-м раунде южноафриканца Тхабисо Мчуну.

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Теги: бокс, Усик

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