Украинец стал чемпионом мира по шахматам

В Дохе завершился чемпионат мира по быстрым шахматам

Победа в последнем туре принесла звание чемпиона мира украинцу Василию Иванчуку, сообщает «Сегодня».

Он набрал 11 очков в 15 партиях. Столько же набрали Грищук и Карлсен, но у украинца был лучший дополнительный показатель.

По ходу турнира Иванчук обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена и экс-чемпиона Виши Ананда.

Напомним, что в женских соревнованиях чемпионкой мира по быстрым шахматам стала украинка Анна Музычук.

Фото: qatarchess2016.com