Украинец стал чемпионом мира по шахматам

В Дохе завершился чемпионат мира по быстрым шахматам
Победа в последнем туре принесла звание чемпиона мира украинцу Василию Иванчуку, сообщает «Сегодня».
Он набрал 11 очков в 15 партиях. Столько же набрали Грищук и Карлсен, но у украинца был лучший дополнительный показатель.
По ходу турнира Иванчук обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена и экс-чемпиона Виши Ананда.
Напомним, что в женских соревнованиях чемпионкой мира по быстрым шахматам стала украинка Анна Музычук.
Фото: qatarchess2016.com
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