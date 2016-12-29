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Спорт

Украинцы стали седьмыми в масс-старте Рождественской гонки

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Пидгрушная/Семенов финишировали на седьмом месте

Пидгрушная/Семенов финишировали на седьмом месте

В немецком Гельзенкирхене закончилась первая половина Рожественской гонки

Спортсмены пробежали масс-старт, сообщает «Сегодня».

Победителями стали немецкие спортсмены Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер.

Вторыми к финишу пришли представители Германии Ванесса Хинц и Симон Шемп.

Третьими стали россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.

Украинский дуэт Елена Пидгрушная / Сергей Семенов финишировали на седьмом месте, остав от победителя на 1:08.5 минуты.

Масс-старт:

1. Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (2) 32:27.1
2. Ванесса Хинц / Симон Шемпп (4) +15.1
3. Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (4) +23.7
4. Юлия Швайгер / Симон Эдер (4) +27.5
5. Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (6) +50.9
6. Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (9) +57.3
7. Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (8) +1:08.5
8. Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (8) +1:16.9
9. Доротея Вирер / Доминик Виндиш (9) +1:25.0
10. Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (8)+2:38.5

Фото: Biathlon.com.ua

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Теги: Елена Пидгрушная, Сергей Семенов, гонка

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