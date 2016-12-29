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Спорт

Клуб Бойко объявил о назначении нового тренера

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Ромеро назначен на временной основе

Руководство «Малаги» определилось с тренером, который будет в ближайшее время руководить командой

После отставки главного тренера Хуанде Рамоса управление командой принял Марсело Ромеро, который последние три года входил в тренерский штаб как Рамоса, так и Хави Грасии, ныне работающего с «Рубином», сообщает «Сегодня».

Ромеро назначен на временной основе. Футболисты «Малаги» уже провели первую тренировку под руководством 40-летнего специалиста.

Ромеро, будучи футболистом, играл за «Малагу» с 2001 по 2007 год.

Напомним, в текущем сезоне цвета испанского клуба защищает вратарь сборной Украины Денис Бойко.

Фото: malagacf.com

 

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Теги: Малага, тренер, Бойко

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