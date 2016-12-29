У французского биатлониста обнаружили токсоплазмоз

Французский биатлонист Симон Фуркад сообщил, что у него обнаружен токсоплазмоз
«Токсоплазмоз – слово, которое я не слышал до того момента, пока не получил сегодня результат анализа крови. «Показатели предполагают наличие бактерии в вашем организме и относительно недавнее заражение». Думаю, это ответ на вопрос о моей форме на последних этапах Кубка мира. Сообщу вам о развитии событий в ближайшие дни», – сказал Фуркад, сообщает «Сегодня».
По словам биатлониста, он собирается лечиться от болезни и будет готовиться к февральскому чемпионату мира.
Фото: AFP.
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Теги: Фуркад, биатлон, токсоплазмоз
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