У французского биатлониста обнаружили токсоплазмоз

Французский биатлонист Симон Фуркад сообщил, что у него обнаружен токсоплазмоз

«Токсоплазмоз – слово, которое я не слышал до того момента, пока не получил сегодня результат анализа крови. «Показатели предполагают наличие бактерии в вашем организме и относительно недавнее заражение». Думаю, это ответ на вопрос о моей форме на последних этапах Кубка мира. Сообщу вам о развитии событий в ближайшие дни», – сказал Фуркад, сообщает «Сегодня».

По словам биатлониста, он собирается лечиться от болезни и будет готовиться к февральскому чемпионату мира.

Фото: AFP.