Пятикратный олимпийский чемпион завершил карьеру

Пятикратный олимпийский чемпион британский гонщик Брэдли Уиггинс официально объявил об уходе из профессионального велоспорта

Уиггинс является четырехкратным олимпийским чемпионом в велоспорте на треке, а также олимпийским чемпионом на шоссе в гонке с раздельным стартом, сообщает «Сегодня».

В 2012 году Уиггинс выиграл многодневку «Тур де Франс», став первым в истории британским победителем престижной гонки.

Британец является многократным чемпионом мира по трековым велогонкам и чемпионом мира 2014 года на шоссе.

«Я был достаточно удачлив, чтобы жить и выполнить мою детскую мечту зарабатывать на жизнь спортом, в который я влюбился в 12 лет. Я познакомился со своими кумирами и гонялся вместе с лучшими спортсменами в течение 20 лет. Я работал с лучшими тренерами и менеджерами мира, которым я всегда буду благодарен за их поддержку», – заявил 36-летний Уиггинс.

Фото: velolive.com.