Пятикратный олимпийский чемпион завершил карьеру

Пятикратный олимпийский чемпион британский гонщик Брэдли Уиггинс официально объявил об уходе из профессионального велоспорта
Уиггинс является четырехкратным олимпийским чемпионом в велоспорте на треке, а также олимпийским чемпионом на шоссе в гонке с раздельным стартом, сообщает «Сегодня».
В 2012 году Уиггинс выиграл многодневку «Тур де Франс», став первым в истории британским победителем престижной гонки.
Британец является многократным чемпионом мира по трековым велогонкам и чемпионом мира 2014 года на шоссе.
«Я был достаточно удачлив, чтобы жить и выполнить мою детскую мечту зарабатывать на жизнь спортом, в который я влюбился в 12 лет. Я познакомился со своими кумирами и гонялся вместе с лучшими спортсменами в течение 20 лет. Я работал с лучшими тренерами и менеджерами мира, которым я всегда буду благодарен за их поддержку», – заявил 36-летний Уиггинс.
Фото: velolive.com.
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Теги: Брэдли Уиггинс, велогонщик, карьера
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