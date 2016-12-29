Жена Швайнштайгера объявила о завершении теннисной карьеры

Сербская теннисистка Ана Иванович в 29 лет объявила о завершении карьеры

Теннисистка из-за травмы не выходила на корт, опустившись по итогам сезона с 16-го на 63-е место в рейтинге WTA, сообщает «Сегодня».

На ее счету всего 15 побед в 2016 году и 516 809 долларов призовых.

За свою карьеру Иванович выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе турнир «Большого Шлема» Ролан Гаррос-2008. Финалистка Кубка Федерации (2012) и Кубка Хопмана (2013) в составе национальной сборной Сербии и юниорского Уимблдона-2004.

12 недель сербка возглавляла рейтинг лучших тенниситок мира по версии WTA в 2008 году.

В июле 2016 года Ана сыграла свадьбу с полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастианом Швайнштайгером.

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