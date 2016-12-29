«Буковину» покинули президент и тренер
29/12/2016 12:04
Тренировочных полей нет, базы нет, ресурсов нет
Черновицкая «Буковина», этим летом вернувшаяся в первую лигу, может вернутся во вторую
После первой части сезона команда заняла 14-е место из 18-ти, а сейчас стало известно об отставке президента клуба Сергея Гринюка и главного тренера команды Сергея Шищенко, сообщают «Вести».
«Более двух лет пытался спасать клуб, немало ушло ресурсов, - заявил Гринюк. - Физически очень трудно. Но дальше так работать невозможно. Тренировочных полей нет, базы нет, ресурсов».
А Шищенко поблагодарил всех за сотрудничество и заявил, что работал с удовольствием, но переходит в другой клуб.
Фото: сайт ФК «Металлист»
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