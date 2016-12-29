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«Буковину» покинули президент и тренер

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Тренировочных полей нет, базы нет, ресурсов нет

Тренировочных полей нет, базы нет, ресурсов нет

Черновицкая «Буковина», этим летом вернувшаяся в первую лигу, может вернутся во вторую

После первой части сезона команда заняла 14-е место из 18-ти, а сейчас стало известно об отставке президента клуба Сергея Гринюка и главного тренера команды Сергея Шищенко, сообщают «Вести».

«Более двух лет пытался спасать клуб, немало ушло ресурсов, - заявил Гринюк. - Физически очень трудно. Но дальше так работать невозможно. Тренировочных полей нет, базы нет, ресурсов».

А Шищенко поблагодарил всех за сотрудничество и заявил, что работал с удовольствием, но переходит в другой клуб.

Фотосайт ФК «Металлист»  

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Теги: Буковина, президент, тренер, футбол

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