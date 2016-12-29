Украинские хоккеисты разгромили венгров
29/12/2016 13:06
Украинцы не заработали ни одной минуты штрафа
Успешно начала выступление на международном турнире Кубок четырех наций юниорская сборная Украины по хоккею – в Будапеште подопечные Олега Игнатьева разгромили команду хозяев
Первый период прошел без голов, во втором Украина забросила две шайбы, в третьем – еще две, после чего свой гол забила и Венгрия, сообщают «Вести».
Итоговый счет – 4:1.
Все четыре гола в составе нашей команды – в активе представителя ДЮСШ «Беркут» Александра Пересунько.
Украинцы не заработали ни одной минуты штрафа, а по количеству бросков практически в два раза превзошли венгров – 41:22.
Сегодня у Украины – сразу две игры. Сначала – с командой Польши, а затем – с чешской «Спартой».
Фото: «Комментарии»
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