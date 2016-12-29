Средневековый бой признали новым видом спорта в Украине

Министерство молодежи и спорта Украины внесло в реестр признанных видов спорта в стране три новых вида – киокушинкай карате уния, спорт с летающим диском (фрисби) и средневековый бой
Было отказано в признании таких видов спорта, как бразильский джиу джитсу, комбат самозащита ИСО и рафтинг, сообщает «УНИАН».
В список олимпийских видов спорта были добавлены карате и скалолазание.
Ранее стало известно о том, что в Украине признали фрисби новым видом спорта.
Фото: izvestia.nikolaev.ua
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Теги: средневековый бой, Украина, фрисби, киокушинкай карате уния
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