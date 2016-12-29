Барселона направила предложение капитану Шахтера и ждет его ответа

Многолетний капитан и лидер донецкого Шахтера Дарио Срна должен в ближайшее время принять решение относительно своего будущего.
Каталонцы уже давно ищут замену правому защитнику клуба Алейшу Видалю, который с момента своего переезда из Севильи так и не сумел впечатлить тренерский штаб блаугранас.
В последнее время в СМИ все больше появляется информации касательно потенциального перехода в состав сине-гранатовых капитана донецкой команды Дарио Срны.
Недавно испанская пресса писала, что в лице Дарио Срны Барселона видит краткосрочное решение проблемной позиции правого защитника.
Как сообщает Mundoконтракте на полтора года.
При этом говорится, что предложение Барселоны не является слишком привлекательным с финансовой точки зрения, так что в случае утвердительного ответа Дарио пойдет на значительное уменьшение заработной платы.
Еще одним обязательным пунктом Барсы остается переход лидера Шахтера в статусе свободного агента.
В данном сезоне 34-летний правый защитник провел за оранжево-черных 21 матч во всех турнирах, отметился 1 точным ударом и совершил 8 голевых передач.
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