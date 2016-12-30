«Реал» потерял двух футболистов

Футболисты мадридского «Реала» – нападающий Лукас Васкес и полузащитник Матео Ковачич – пропустят до двух недель из-за травм

У Васкеса травма камбаловидной мышцы правой голени, а у Ковачича повреждение связок левой лодыжки, сообщает «Сегодня».

Игроки пропустят встречу 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи», которая пройдет 4 января, и, возможно, несколько последующих встреч.

Фото: uefa.com