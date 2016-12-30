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Спорт

«Реал» потерял двух футболистов

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Игроки пропустят встречу 1/8 финала Кубка Испании

Футболисты мадридского «Реала» – нападающий Лукас Васкес и полузащитник Матео Ковачич – пропустят до двух недель из-за травм

У Васкеса травма камбаловидной мышцы правой голени, а у Ковачича повреждение связок левой лодыжки, сообщает «Сегодня».

Игроки  пропустят встречу 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи», которая пройдет 4 января, и, возможно, несколько последующих встреч.

Фото: uefa.com

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Теги: Реал, травмы, футбол

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