«Реал» потерял двух футболистов

Футболисты мадридского «Реала» – нападающий Лукас Васкес и полузащитник Матео Ковачич – пропустят до двух недель из-за травм
У Васкеса травма камбаловидной мышцы правой голени, а у Ковачича повреждение связок левой лодыжки, сообщает «Сегодня».
Игроки пропустят встречу 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи», которая пройдет 4 января, и, возможно, несколько последующих встреч.
Фото: uefa.com
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