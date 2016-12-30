«Шахтер» заработал миллиарды

Донецкий «Шахтер» опубликовал годовой отчет
За прошлый сезон донецкий клуб заработал 2,7 млрд. грн., сообщают «Вести».
Это на 73,5% больше, чем в предыдущем сезоне (1,6 млрд.). Доход от продажи и аренды футболистов составил 1,7 млрд. грн.
Доходы от УЕФА и ФИФА – 586 млн. грн. Коммерция принесла клубу 356 млн. грн.
Было уплачено 350 млн. налогов.
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
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