«Шахтер» заработал миллиарды

Донецкий «Шахтер» опубликовал годовой отчет

За прошлый сезон донецкий клуб заработал 2,7 млрд. грн., сообщают «Вести».

Это на 73,5% больше, чем в предыдущем сезоне (1,6 млрд.). Доход от продажи и аренды футболистов составил 1,7 млрд. грн.

Доходы от УЕФА и ФИФА – 586 млн. грн. Коммерция принесла клубу 356 млн. грн.

Было уплачено 350 млн. налогов.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»