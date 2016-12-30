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Спорт

«Шахтер» заработал миллиарды

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Клуб заработал 2,7 миллиарда гривен

Донецкий «Шахтер» опубликовал годовой отчет 

За прошлый сезон донецкий клуб заработал 2,7 млрд. грн., сообщают «Вести».

Это на 73,5% больше, чем в предыдущем сезоне (1,6 млрд.). Доход от продажи и аренды футболистов составил 1,7 млрд. грн.

Доходы от УЕФА и ФИФА – 586 млн. грн. Коммерция принесла клубу 356 млн. грн.

Было уплачено 350 млн. налогов.

Фотопресс-служба ФК «Шахтер» 

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Теги: Шахтер, футбол, прибыль, доходы

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