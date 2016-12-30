Экс-вратарь киевского «Динамо» стал одноклубником Селезнева

Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Рыбка продолжит карьеру в турецком «Карабюкспоре»

Генеральный директор этого клуба Толга Гюл сообщил, что с голкипером уже подписан предварительный контракт на два года и вскоре Рыбка присоединится к своей новой команде, сообщает «Сегодня».

Официальное соглашение между вратарем и «Карабюкспором» будет подписано в период зимнего трансферного окна.

Рыбка перешел в «Карабюкспор» в статусе свободного агента, поскольку «Динамо» он покинул в связи с истечением срока контракта.

В понедельник «Шахтер» официально подтвердил, что нападающий Евгений Селезнев покидает команду и переходит в «Карабюкспор».

Фото: «Сегодня».