Семья потратила больше 16 миллионов на лечение легенды Формулы 1

29 декабря, исполнилось три года с момента трагического инцидента с Михаэлем Шумахером на горнолыжном курорте Мерибель
Никакой новой информации о состоянии семикратного чемпиона мира Формулы 1 не поступило, сообщает «Сегодня».
За три прошедших года семья легендарного гонщика потратила уже больше 16 миллионов евро на лечение.
Такие цифры объясняются зарплатой команды врачей, которая в домашних условиях ухаживает за Шумахером, и высокими расходами на содержание специального оборудования.
Фото: Wikipedia
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
18:28
|
18:11
|
18:05
|
18:04
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0