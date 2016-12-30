Украинские теннисистки победно начали сезон в Австралии

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Катерина Козлова успешно преодолели стартовый барьер квалификации на крупном турнире WTA Premier в Брисбене
Козлова (№6 посева в отборе) переиграла Сару Томич из Австралии: 6-4 6-4, а Бондаренко(1) сломила сопротивление представительницы Словакии Ребекки Шрамковой: 7-5 4-6 7-6(6), сообщают «Вести».
Напомним, что еще одна украинка - Элина Свитолина - начнет борьбу на турнире с основы.
Фото: tennisplanet.me
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Теги: Бондаренко, Козлова, теннис, Австралия
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