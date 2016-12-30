Четыре российских спортсмена отстранены из-за допинга на Олимпиаде-2014

Четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года

Имена спортсменов не сообщаются, пока расследование в отношении их не будет завершено, сообщает «Сегодня».

Отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года. Федерация бобслея России была проинформирована об этом решении.

Фото: ibsf.org