Четыре российских спортсмена отстранены из-за допинга на Олимпиаде-2014

Четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года
Имена спортсменов не сообщаются, пока расследование в отношении их не будет завершено, сообщает «Сегодня».
Отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года. Федерация бобслея России была проинформирована об этом решении.
Фото: ibsf.org
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Теги: Россия, допинг, Олимпиада 2014
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