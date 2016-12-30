«Барселона» стала лидером чемпионата Испании по размеру зарплаты

«Барселона» возглавила список клубов чемпионата Испании по размеру средней зарплаты в команде

Каталонский клуб выплачивает игрокам команды в среднем по 7,1 миллиона евро, сообщает «Сегодня».

Занимающий вторую строчку «Реал» имеет среднюю зарплату в 6,4 миллиона евро.

Клубы за которые выступают украинцы Денис Бойко, Роман Зозуля и Артем Кравец «Малага», «Бетис» и «Гранада» расположились в середине списка.

Замыкают список клубов «Лас-Пальмас» и новичок примеры и «Леганес».

Фото: rus-img2.com.