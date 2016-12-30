Пятерых российских спортсменов отстранили от соревнований из-за допинга

Пятеро российских скелетонистов временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года
Четверо из них являются действующими спортсменами: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также завершивший карьеру Сергей Чудинов, сообщают «Вести».
На Олимпийских играх в Сочи-2014 Сергей Третьяков выиграл золотую медаль, а Елена Никитина – бронзовую.
Отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года.
Фото: Wikimedia
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