На Ярмоленко объявился новый претендент

Неаполитанцы заинтересованы в услугах атакующего полузащитника киевского Динамо Андрея Ярмоленко, который в ближайшее трансферное окно может пополнить ряды команды.

Зимой Наполи наверняка будет прощаться с хавбеком Омаром Эль Каддури, на услуги которого не рассчитывает алленаторе (главный тренер) команды Маурицио Сарри.

Таким образом следует, что на правом фланге атаки в составе команды останутся только лишь Хосе Кальехон и Эмануэле Джаккерини. Джаккерини после летнего трансфера в Наполи из Сандерленда, так и не сумел впечатлить тренерский штаб Наполи, проведя за новый клуб в Чемпионате Италии 8 матчей (124 минуты) в общей сложности.

Учитывая эти обстоятельства уже в январе Партенопеи планируют найти игрока, способного вести конкуренцию с 29-летним Кальехоном за место в стартовом составе.

Как передает Gazzetta dello Sport, клуб из Южной части Италии рассматривает варианты с возможностью приглашения в ряды команды вингера Динамо Андрея Ярмоленко и полузащитника Беневенто из Серии B Амато Чичиретти.

Напомним, что в этом сезоне наставник Наполи Сарри дважды лично лицезрел действия Ярмоленко на поле, ведь его подопечные дважды играли с Динамо в одной группе Лиги Чемпионов.

В завершившейся первой части сезона Ярмоленко провел за киевлян 19 матчей во всех турнирах и отметился 5-ю результативными ударами. Его действующий контракт с Динамо рассчитан до середины 2020-го года.