Леброн Джеймс: я не сравниваю себя с Джорданом

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не видит серьезных оснований для сравнений себя с Майклом Джорданом

«Я не сравнивал себя с Джорданом в том же возрасте, потому что у нас совершенно разный стиль игры. Он был в большей степени бомбардиром, и мы просто играем по-разному. Кроме того, телосложение у нас очень отличается. Возможно, нас объединяет то, что мы оба в этом возрасте доминировали в НБА, но в остальном не вижу ни малейшего сходства между мной и Майклом», – цитирует слова форварда «Кавальерс» Леброна Джеймса ESPN.