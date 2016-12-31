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Украинская шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу

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Музычук выиграла чемпионат мира по блицу

Украинский гроссмейстер Анна Музычук выиграла чемпионат мира по блицу, который завершился в столице Катара – Дохе

Шахматистка набрала 13 очков и заняла первое место, опередив россиянок Валентину Гунину и Екатерину Лагно (родилась во Львове и сменила гражданство на российское), ставших с 12,5 балла второй и третьей соответственно, сообщает «Сегодня».

Ранее Музычук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам.

Напомним, что в Дохе чемпионат мира по быстрым шахматам у мужчин выиграл украинец Василий Иванчук, который по ходу турнира обыграл двух чемпионов мира по классическим шахматам – Виши Ананда и Магнуса Карлсена.

Фото: chessbase.com

 

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Теги: Музычук, шахматы, чемпионат

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