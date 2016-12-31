Двукратный олимпийский чемпион стал главным тренером сборной Украины

Двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ Юрий Чебан переходит на тренерскую работу
Чебана назначено главным тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ, сообщает «Сегодня».
Напомним, что Чебан выигрывал Олимпиаду в Лондоне-2012 и Рио-2016, а также был бронзовым призером Пекина-2008.
Фото: «Комментарии».
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Теги: гребля, Украина, Юрий Чебан
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