Двукратный олимпийский чемпион стал главным тренером сборной Украины

Двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ Юрий Чебан переходит на тренерскую работу

Чебана назначено главным тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ, сообщает «Сегодня».

Напомним, что Чебан выигрывал Олимпиаду в Лондоне-2012 и Рио-2016, а также был бронзовым призером Пекина-2008.

Фото: «Комментарии».