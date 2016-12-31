Нуньес менее чем за минуту нокаутировала Роузи

В Лас-Вегасе прошел вечер смешанных единоборств, главной изюминкой которого был женский бой в легчайшей весовой категории. Чемпионка UFC Аманда Нуньес (Бразилия, 14-4) встречалась с экс-чемпионкой Рондой Роузи (США, 12-2)

Нуньес стала чемпионкой прошлым летом. Ронда, после потери титула, не дралась год, сообщает «Сегодня».

Все ждали, что Роузи вернет себе титул. Да и у букмекеров фаворитом была Роузи – 1,67 на ее победу были ставки, на успех Нуньес – 2,20.

Однако бой вышел скоротечным. Уже на первых секундах Роузи пропустила мощную серию ударов в голову. Ее повело, чем и воспользовалась Нуньес. Она обрушила град просто ударов на Ронду, которая уже не защищалась. Рефери ничего не оставалось, как остановить поединок.

Менее минуты хватило Аманде Нуньес, чтобы защитить чемпионский пояс UFC.

Фото: Instagram