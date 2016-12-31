Австриец выиграл первый этап «Турне четырех трамплинов»

Австриец Стефан Крафт стал победителем первого этапа «Турне четырех трамплинов» по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в немецком Оберстдорфе

Крафт набрал 308,0 очков, сообщает «Сегодня».

Второе место занял поляк Камил Стох (305,2), третьим стал еще один представитель Австрии Михаэль Хайбек (296,2).

Следующий этап «Турне четырех трамплинов» пройдет 1 января в немецком Гармиш-Партенкирхене.

Фото: tramplin.perm.ru.