Австриец выиграл первый этап «Турне четырех трамплинов»

Австриец Стефан Крафт стал победителем первого этапа «Турне четырех трамплинов» по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в немецком Оберстдорфе
Крафт набрал 308,0 очков, сообщает «Сегодня».
Второе место занял поляк Камил Стох (305,2), третьим стал еще один представитель Австрии Михаэль Хайбек (296,2).
Следующий этап «Турне четырех трамплинов» пройдет 1 января в немецком Гармиш-Партенкирхене.
Фото: tramplin.perm.ru.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Крафт, прыжки с трамплина, турнир
Последние новости
|
13:22
В Шри-Ланке соорудили самую большую искусственную елку в мире
|
12:52
|
12:43
|
12:34
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0